Helal sana

Futbol kariyerine Hollanda'da başlayan ve Feyenoord altyapısından çıkan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı seçtiğini açıkladı.

FUTBOL kariyerine Hollanda'da başlayan ve Feyenoord altyapısından çıkan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı seçtiğini açıkladı. Feyenoord'un A takımında forma giyen Kökçü, "Ailem bile 'Hollanda'yı seçmelisin' dedi. Zor bir karar oldu. Babamın da canı sıkılmıştı. Hızlıca bir karar vermem gerekiyordu. Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum ve Hollanda'dan daha fazla şans bulacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Hollanda'da çok fazla yıldız isim olduğu için forma şansı bulamayabileceğini itiraf eden 18 yaşındaki orta saha, "Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında kaptanlık da yaptım. Ama şimdi bir karar vermem gerekiyordu ve Türkiye'yi seçtim" dedi.



ÜMİT MİLLİ'DE 5 GOL ATMIŞTI



Hollanda U17, U18 ve U19 milli takımlarında 18 kez görev alan Orkun, bu maçlarda 5 gol kaydetti. Ümit Milli Takım seviyesinde Türkiye ile 2 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda ise gol atma ya da asist yapma başarısı göstermedi. Orkun Kökçü, bu karşılaşmalarda 1 kez de kırmızı kart gördü.