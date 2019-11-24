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Karşıyaka seri peşinde

Karşıyaka seri peşinde
Giriş Tarihi: 24.11.2019

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son üç maçını kazanarak üçüncü sıraya yükselen Karşıyaka, bugün deplasmanda Cizrespor'a konuk olacak. 'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Mücadele TRT Kurdi'den naklen yayınlanacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son üç maçını kazanarak üçüncü sıraya yükselen Karşıyaka, bugün deplasmanda Cizrespor'a konuk olacak. Cizre İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Gökhan Özbulut yönetecek. Mücadele TRT Kurdi'den naklen yayınlanacak. Elazığ Bld, Payas (D) ve Fethiyespor'u yenerek büyük bir çıkış yakalayan yeşil-kırmızılı ekip, Cizre'yi de yenip üst sıralardaki yerini sağlama almak istiyor. Kaf-Kaf'ta eksik oyuncu bulunmuyor. Şırnak temsilcisi ligde topladığı 14 puanla 12. sırada yer alırken, yeşilkırmızılılar 21 puanla grupta üçüncü basamakta bulunuyor.

SONER TOLUNGÜÇ İDDİALI

Yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini belirten teknik direktör Soner Tolungüç, "Cizrespor'u da yenecek güce sahibiz. Futbolcularıma güveniyorum" diye konuştu.

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