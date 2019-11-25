Akhisar, derbide güldü

TFF Birinci Lig’in 12. Hafta müsabakasında Akhisarspor, Ege derbisinde ağırladığı Altay’ı Burhan Eşer’in kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı

TFF 1. Lig'de oynanan Ege derbisinde Akhisarspor, evinde Altay'ı mağlup etti. 11'de Erhan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Aykut'un şutu az farkla yandan auta gitti. 16'da Putsila'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut az farkla üstten auta çıktı. 39'da Orta sahada topu önünde bulan Tolga'nın yaklaşık 35 metreden kaleye gönderdiği sert şut Aydın'da kaldı. 47'de Gökhan'ın pasında Cocalic topu kontrol edemeyince Hüsamettin araya girdi. Hüsamettin'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Putsila düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 71'de Vrsajevic'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte bulunan Burhan düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 1-1. 77'de Gökhan'ın uzun degajında topla buluşan Erhan, ara pasıyla ceza sahası içinde Burhan'ı topla buluşturdu. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burhan ayağının dışıyla yaptığı düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 2-1.