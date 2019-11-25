Denizli hayat buldu

Süper Lig’in ilk maçında evinde Galatasaray’ı yendikten sonra rakiplerine boyun eğen Ege temsilcisi Karadeniz temsilcisini yenerek kabustan uyandı. Camia derin bir nefes aldı

S üper Lig'in 12. hafta mücadelesinde evinde Çaykur Rizespor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor, iç sahadaki 4 maçlık mağlubiyet serisine son vererek hayat buldu. Bu sezon ilk hafta mücadelesinde konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yendikten sonra taraftarının önünde çıktığı karşılaşmalarda Konyaspor ve Kasımpaşa'ya 1-0, Fenerbahçe'ye 2-1, Sivasspor'a ise 2-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar, Karadeniz ekibini yenerek kabustan da uyandı. Ege ekibinde Çaykur Rizespor zaferiyle birlikte yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftar derin bir nefes aldı. Tehlikeli bölgeden uzaklaşan Horoz, gelecek haftalar için camiaya umut verdi.

ÖZDİLEK: BASKIYI KIRDIK

Teknik direktör Mehmet Özdilek, iç sahada kazanılan maçların büyük önem taşıdığını belirtti. Özdilek, "Artık iç sahadaki baskıyı kırdık. Deplasmanlardan da ekstra puanlar almamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum, karakter gösterdiler ve mücadeleden hiç vazgeçmediler" diye konuştu.



MURAWSKİ SARI KART CEZALISI

Yukatel Denizlispor'da, Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski, Çaykur Rizespor maçının 41. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 12 maçta banko forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, bu hafta Gaziantep FK deplasmanında forma giyemeyecek. 3'er sarı kartı olan Zakarya Bergdich ve Isaac Sackey ceza sınırında bulunuyor.



ZEKİ YAVRU KORKUTTU

Denizlispor'un Ç.Rizespor'la oynadığı maçta hava topu mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Zeki Yavru'nun durumunun iyi olduğu belirtildi. Saha içinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülen Yavru'nun takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi. Başkan Ali Çetin, Ç.Rizespor karşısında çok önemli 3 puan aldıklarını belirterek, "Şehrin 3 puana çok ihtiyacı vardı. Kötü günleri geride bıraktık. Bizleri protesto edenlerin canı sağolsun. 3-4 ay sonra bizi daha iyi anlayacaklar" dedi.

SEBAHATTİN ALP