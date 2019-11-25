Ekol derbisi Menemen’in

İzmir temsilcisi Menemen, rakibini 84. dakikada Ali Özgün’ün attığı golle yendi. Üst üste 4. maçını kazandı. Play-Off hattına yerleşti

TFF 1. Lig'de Ekol derbisini kazanan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor oldu. Ligde son 5 maçtır kaybetmeyen İzmir ekibi, bu unvanını 6'ya çıkarırken, üst üste 4. maçını da kazandı. Maçın 12. dakikasında Halil Çolak'ın şutunda top az farkla auta çıktı. 17'de Ali Keten'in sağdan ortasında Hüseyin'in kafa vuruşunda top üst direğin dibinden dışarı gitti. 44'te soldan Mehmet Boztepe çalımlarla ceza sahasına girdi. Çaprazdan sert şutunda sonuç çıkmadı.

GOL İKİNCİ YARIDA GELDİ

61'de sağdan Okan'ın ortasında ceza alanı içinde topu önünde bulan Otto'nun şutunda kaleci Selmani gole için vermedi. 66'da Mehmet Boztepe'nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti. 84'te Ercan'ın savunmadan ileriye gönderdiği topu iyi takip eden Ali Özgün ceza alanı içinde sert bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-0. Karşılaşmayı Ekol Göz Menemenspor 1-0 kazandı.



REVİZYONA GİTTİLER

EKOL Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, önceki hafta oynanan İstanbulspor kadrosundan iki değişiklik yaptı. Sakatlığı geçen Mustafa Çeçenoğlu ilk 11'de sahaya çıkarken, Sangare yedek soyundu. Hastalığı yüzünden kadroya alınmayan Tayfun'un yerine ise Muhammed Ali'ye şans verildi. Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan da ilk 11'de değişikliğe gitti. Tandoğan, en son Altınordu ile oynanan maçın kadrosunda üç değişiklik yaptı. Tandoğan, Altınordu önünde şans verdiği Batuhan, Mrsic ve Foxi'yi keserken onların yerine dünkü karşılaşmada Okan Alkan, Serdar Güncü ve Nermin Hodzic'i oynattı. Ekol Göz Menemenspor'da stoper Trtovac başına aldığı darbe yüzünden maça devam edemedi. 45. dakikada yerini Semih'e bıraktı. İki ekibin taraftarı da Ege derbisine büyük ilgi gösterdi. Son dört maçında sahadan galip ayrılan Ekol Göz Menemenspor'un taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı. Balıkesir'den gelen taraftarlar da takımlarına destek verdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ