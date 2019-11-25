Fener dışarda kayıp

Sarı-lacivertliler, rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftada hem zirve ile arasındaki puan farkını koruma hem de altındakilerle puan farkını açma şansısını tepti. Kanarya’da Emre 45+5’te penaltıdan yararlanamadı

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yenişemedi: 0-0. 11. dakikada ceza sahası dışında Mathias Zanka'dan topu kapan Guilherme hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı. 25'te sol kanattan Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Chebake'in kafa vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.



FARNOLLE DEVLEŞTİ

30'da Alper'in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Moses'in yerden şutunda top auta çıktı. 44'te orta sahadan atılan uzun topta ceza sahasında topla buluşan Jahovic'in şutunu kaleci Altay oyun alanına çeldi. 45+3'te ceza sahası içinde topla buluşan Moses, Farnolle'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 45+5'te Emre'nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Farnolle kurtardı. 59'da sağ kanatta topla buluşan Dirar'ın yerden pasında ceza sahası içinde Tolga'nın vuruşu savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Hasan Ali'nin şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi. 78'de Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Fabien Farnolle topa hakim oldu. Karşılaşma da gol olmadı ve 0-0 berabere bitti.



YANAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen Isla, Rodrigues, Vedat Muric'in yerine Malatya deplasmanında, Dirar, Alper Potuk ve Emre Belözoğlu görev yaptı. Sarı-lacivertlilerde sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlanan Mevlüt Erdinç, Vedat Muric, Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla müsabaka kadrosunda yer almadı.



SERGEN YALÇIN TRİBÜNDE

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle tribünde yer aldı. Üç maç men cezası alan Sergen Yalçın'ın yerine, Fenerbahçe mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında yardımcı antrenör Murat Şahin görev aldı.



MALATYA'DA REVİZYON

BTCTURK Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 1-1 berabere kaldığı Göztepe maçına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Malatya ekibinde, Göztepe maçında forma giyen Hadebe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım ve Donald kadroda yer almadı. Bu futbolcuların yerine Fenerbahçe karşısında Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın ve Bifouma şans buldu. Sarı-siyahlı takım, Fenerbahçe karşısında sahaya Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma ve Jahovic ilk 11'i ile çıktı.



ÖĞRETMENLER UNUTULMADI

BtcTurk Yeni Malatyasporlu oyuncular, karşılaşma öncesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Sarı-siyahlı futbolcular, sahaya üzerinde "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.