Karsıyaka güldü, Ci Group Buca FK üzüldü

3. Lig 2. Grup'ta liderlik hesapları yapan Karşıyaka, deplasmanda Cizrespor'u 2-0 mağlup etti, 4'te 4 yaptı. Yeşil-kırmızılılar, 24'te Doğukan ve 86'da Hakan Kuş'un attığı gollerle güldü. Ci Group Buca FK, lider Serik Belediyespor önünde öne geçmesine rağmen 3-1 yenildi.

3. Lig 2. Grup'ta liderlik hesapları yapan Karşıyaka, deplasmanda Cizrespor'u 2-0 mağlup etti, 4'te 4 yaptı. Yeşil-kırmızılılar, 24'te Doğukan ve 86'da Hakan Kuş'un attığı gollerle güldü. Ci Group Buca FK, lider Serik Belediyespor önünde öne geçmesine rağmen 3-1 yenildi.