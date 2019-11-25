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Karsıyaka güldü, FK üzüldü

Karsıyaka güldü, Ci Group Buca FK üzüldü
Giriş Tarihi: 25.11.2019

3. Lig 2. Grup'ta liderlik hesapları yapan Karşıyaka, deplasmanda Cizrespor'u 2-0 mağlup etti, 4'te 4 yaptı. Yeşil-kırmızılılar, 24'te Doğukan ve 86'da 'un attığı gollerle güldü. FK, lider önünde öne geçmesine rağmen 3-1 yenildi.

3. Lig 2. Grup'ta liderlik hesapları yapan Karşıyaka, deplasmanda Cizrespor'u 2-0 mağlup etti, 4'te 4 yaptı. Yeşil-kırmızılılar, 24'te Doğukan ve 86'da Hakan Kuş'un attığı gollerle güldü. Ci Group Buca FK, lider Serik Belediyespor önünde öne geçmesine rağmen 3-1 yenildi.
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