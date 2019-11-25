Kartal’da Orkun telaşı

Beşiktaş, Hollanda’nın Feyenoord ekibinde forma giyen Orkun Kökçü’yü transfer etmek için tüm şartları zorluyor

Süper Lig'de galibiyet serisine Konyaspor'u da ekleyen Beşiktaş, transfer etmeyi planladığı Orkun Kökçü'yü ikna etmek için kolları sıvadı. Feyenoord'da forma giyen ve Türkiye A Milli Takımı'nı seçerek gündeme oturan 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı yakın markaja aldı. Avcı'nın genç oyuncu ile her gün telefonda görüştüğü ve Ocak ayında Beşiktaş'a gelmesi için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. İngiliz ekibi Arsenal'in de takibinde olan futbolcu için önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı yönetimin de devreye girmesi bekleniyor. Orkun, Hollanda U17, U18 ve U19 milli takımlarında 18 kez görev aldı ve 5 gol attı. Feyenoord'da 11 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu rakip fileleri bir kez sarsmayı başardı.



BURAK'A DESTEK

KONYASPOR maçı öncesi havalimanında bazı kişilerin tepki gösterdiği Burak Yılmaz'a, alınan galibiyetin ardından büyük destek geldi. Sosyal medyada #BenBeşiktaşlıyım başlığı açan siyah-beyazlılar, Burak'a sahip çıkarken, yöneticilerden de destek geldi. Gol attığı Konya maçı sonrası "Ben Beşiktaşlıyım, diğer oynadığım takımlarda da söyledim" diyen Burak'a sosyal medyadan büyük moral verildi.