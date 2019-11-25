Knoche hamlesi

Galatasaray, sakatlığından dolayı sezonu kapatan Luyindama’nın yerine Alman ekibi Wolfsburg’da oynayan oyuncunun peşine düştü

SÜPER Lig'de Başakşehir'e yenilerek zirve yarışında yara alan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Defans oyuncusu Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağlarının kopmasının ardından Kongolu oyuncuya ikinci yarıda lisans çıkarmayacak sarı-kırmızılılar, takviye çalışmalarını hızlandırdı. İstanbul temsilcisi Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg forması giyen Robin Knoche'yi gündemine aldı. FFP dolayısıyla sözleşmesi sona erecek ya da kiralık oyunculara yönelen G.Saray'ın Alman kulübü ile sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek olan Knoche için nabız yokladığı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in olumlu rapor vermesi durumunda Alman futbolcunun kadroya dahil edileceği belirtildi.

KOLAY SAKATLANMIYOR

SAKATLIK problemi yaşamayan bir oyuncu olarak ön plana çıkan Knoche, son sakatlığını 2016 yılında yaşamış ve 16 gün sahalardan uzak kalmıştı.



ARDA, G.SARAY TARAFTARLARINI BÖLDÜ

GALATASARAY'IN Başakşehir ile oynadığı maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim'in elini öpen ve eski hocasıyla aralarındaki buzları eriten Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın devre arasında Galatasaray'a dönebileceği yorumları sarı-kırmızılıları ikiye böldü. Başakşehir'in Arda'nın Galatasaray'a transferi için onay verdiği ortaya çıkmasının ardından bazı G.Saraylı taraftarlar Arda'yı istedi, bazıları da gelmesinin takımın zararına olduğu görüşünü ifade etti. Başakşehir'e Barcelona'dan 2017-2018 sezonunun devre arasında gelen Arda Turan, turuncu-lacivertlilerden aldığı yıllık 4 milyon Euro'luk ücretini sezon başında 2 milyon Euro'ya indirmişti.



EMRE MOR GÖZDEN DÜŞTÜ

G.SARAY'IN Celta Vigo'dan kiraladığı 22 yaşındaki futbolcu Emre

Mor gözden düştü. Başakşehir maçında 74'te oyuna giren Mor, topla 15 kez buluştu. Yüzde 66.7 pas isabetiyle oynadı. Hiç orta yapmadı.