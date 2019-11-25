KSK Afyon’da şov yaptı

Hem ligde, hem de Avrupa’da zirve yapan yeşil-kırmızılılar zorlu deplasmanda taraftarının da desteğini arkasına alarak Afyon Belediyespor’u 9 sayı farkla yenerken zirvedeki yerini korudu

ING Basketbol Süper Ligi'nin flaş ekibi Pınar Karşıyaka, deplasmanda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 66-75 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Rakibi önünde müthiş bir mücadele sergileyen yeşilkırmızılılar ilk çeyreği 20-19, devreyi 41-31 ve üçüncü çeyreği de 59-45 önde kapatıp son çeyreğe avantajlı girdi. Son bölümde de kontrollü bir oyun sergileyen İzmir temsilcisi salondan 75-66 galip ayrıldı. Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen'in 21 sayıyla kariyer rekoru kırdığı mücadelede ligde sekizinci galibiyetini elde ederken Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ise altıncı mağlubiyetini tatmış oldu. Maçın yıldızı 21 sayı, 13 ribaund, 2 asist ve 29 verimlilik puanıyla mücadele eden Metecan Birsen olurken ona bu galibiyette destek olan bir diğer isim ise 14 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 2 top çalma, 2 blok ve 27 verimlilik puanlık performansıyla Jordan Morgan oldu. Günün kaybedeni Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'da ise Jordan Crawford'ın 19 sayı, 4 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmalık performansı takımının mağlubiyetini engellemeye yeterli olmadı.