Manisa hayata döndü

TBL’de son 2 karşılaşmasını kaybeden yeşil-beyazlı takım, Anadolu Basket’i farklı mağlup ederek kendine geldi

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) son iki maçını kaybeden Manisa BŞB, Anadolu Basket'i 74-61 mağlup etti, kendine geldi. İlk periyota hızlı başlayan Burak Can'ın sayılarıyla etkili olan yeşil-beyazlılar, 23-9 öne geçti. İkinci periyotta Tankeu-Austin ikilisinin sayılarıyla ayakta kalan Anadolu Basket, ikinci periyotta farkı 7 sayıya indirdi: 37-30. Üçüncü periyotta farkın erimesine engel olamayan Manisa BŞB, hücumlardan boş döndü, skor 49-48'e geldi. Son bölümde Burakcan, Umipig, Cenk ve Özgür'le etkili olan ev sahibi ekip, rakibin direncini kırdı, maçı 74-61 kazanarak Play- Off yolunda moral depoladı. Burak Can 20 sayıyla en skorer isim olurken, Cenk ve Özgür 14'er, Umipig 13 sayıyla yıldızlaştı.

CÜNEYT HASÇELİK