Manisa’nın zirve keyfi

2. Lig Beyaz Grup’ta namağlup yoluna devam eden siyah-beyazlı takım, taraftarları önünde Dilaver, Serdar ve Sinan'ın golleriyle güldü, üst üste 8. galibiyetini elde etti

2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Yeni Çorumspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Manisa FK, evinde Amed Sportif Faaliyetler engelini de rahat geçerek üst üste 8. karşılaşmasını kazandı: 3-0. 3. dakikada Mehmet Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Dilaver düzgün vurdu: 1-0. 24'te Mehmet Yılmaz'ın ortasında Serdar'ın vuruşu auta çıktı. 28'de Dilaver'in ortasında Ferhat'ın vuruşunda top az farkla üstten auta gitti. 41'de Ferhat'ın uzaktan sert şutunu kaleci Abdülaziz güçlükle kontrol etti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. 51. dakikada sol kanattan Amed'in geliştirdiği atakta ortaya Furkan kafayı vurdu, Ömer gole izin vermedi. 58'de Zahit'in ortasında Serdar'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

SERDAR YİNE SAHNEDE

64'te Manisa FK'nın en golcü ismi Serdar ile farkı ikiye çıktı. Bu dakikada rakip defansın arkasına sarkan Serdar sağ çaprazdan düzün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 78'de Mehmet Yılmaz'ın ortasında Çağrı'nın kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi. 90'da Manisa FK'nın üçüncü golü geldi. Bu dakikada Serdar'ın pasında topa dokunan Sinan, karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-0.



ÖGRETMENLERİ UNUTMADILAR

24-30 Kasım Öğretmenler Günü Haftası sebebiyle Manisa FK'nın futbolcuları öğretmenleri unutmayarak ellerinde pankartla sahaya çıktı. Futbolcuların elinde 'İyi ki Varsın Öğretmenim' pankartı yer aldı. Dilaver Güçlü, maç sabahı dedesi Emin Ev'in vefat haberiyle yıkıldı. Buna rağmen büyük bir profesyonellik örneği göstererek maça çıkan tecrübeli futbolcu, attığı golün yanı sıra ortaya koyduğu mükemmel performansla da alınan galibiyette önemli rol oynadı. Eski Merkez Hakem Kurulu üyesi ve futbol hakemi Necmi Temizel, Amed Sportif maçı öncesinde onore edildi. Kulüp başkanı Mevlüt Aktan, Türk futboluna yaptığı hizmetlerden dolayı Temizel'e plaket ile üzerinde isminin yazılı olduğu 45 numaralı Manisa FK formasını takdim etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün takımı yalnız bırakmadı.

CÜNEYT HASÇELİK