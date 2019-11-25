Trabzon fırtınası

Ankaragücü’nü yenerek puanını 22’ye yükselten Karadeniz temsilcisi, 12. haftalara bakıldığında son 9 sezonunun en iyi puanını elde etti

ANKARAGÜCÜ'NÜ 3-0 mağlup ederek puanını 22'ye yükselten ve zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, söz konusu haftalar itibarıyla 29 puan topladığı 2010-2011 sezonundan sonra en iyi puanı elde etti. Bordo-mavililer, 12. haftalar baz alındığında son 9 sezondaki en iyi performansını sergiledi. Geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 22 puanı hanesine yazdıran Karadeniz ekibi, 2018-2019 sezonunun ilk 12 haftasında 16, 2017-2018 sezonunda 16, 2016-2017 sezonunda 12, 2015-2016 sezonunda 17, 2014-2015 sezonunda 18, 2013-2014 sezonunda 20, 2012-2013 sezonunda 19 puan, 2011- 2012 sezonunda 20 puan ve 2010-2011 sezonunda 29 puan toplamıştı.

HÜCUMDA TUTULMUYOR

TRABZON ayrıca 2010-2011 sezonundan sonraki en golcü ikinci dönemini yaşıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda 29 gol atarken, bu sezon ise 23 gol buldu.