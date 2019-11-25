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’a evinde Bandırma darbesi

Uşakspor’a evinde Bandırma darbesi
Giriş Tarihi: 25.11.2019

2. Lig 'ta 14. hafta mücadelesinde , evinde zirve yarışı veren namağlup 'a 3-1 yenilerek kötü gidişini sürdürdü.

2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. hafta mücadelesinde Uşakspor, evinde zirve yarışı veren namağlup Bandırmaspor'a 3-1 yenilerek kötü gidişini sürdürdü. Bu sonuçla 30 puana ulaşan Bandırmaspor, averajla liderlik koltuğuna otururken, galibiyet hasreti 6 haftaya yükselen Uşakspor, 12 puanla 14. sırada kaldı. Konuk ekibin gollerini 31. ve 71. dakikalarda Doğancan, 58. dakikada Berat atarken, Uşakspor'un tek golünü 54. dakikada Kadir kaydetti.
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