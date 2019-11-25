2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. hafta mücadelesinde Uşakspor, evinde zirve yarışı veren namağlup Bandırmaspor'a 3-1 yenilerek kötü gidişini sürdürdü.
2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. hafta mücadelesinde Uşakspor, evinde zirve yarışı veren namağlup Bandırmaspor'a 3-1 yenilerek kötü gidişini sürdürdü. Bu sonuçla 30 puana ulaşan Bandırmaspor, averajla liderlik koltuğuna otururken, galibiyet hasreti 6 haftaya yükselen Uşakspor, 12 puanla 14. sırada kaldı. Konuk ekibin gollerini 31. ve 71. dakikalarda Doğancan, 58. dakikada Berat atarken, Uşakspor'un tek golünü 54. dakikada Kadir kaydetti.
Uşakspor’a evinde Bandırma darbesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.