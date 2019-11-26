Fenerbahçe’nin Malatya beraberliğinin ardından teknik direktör Ersun Yanal hedef adam haline geldi. Taraftarlar sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

Haftayı Yeni Malatya beraberliğe ile kapatan F.Bahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'a tepki yağdı. Yanal'ın savunmadan yana kullandığı değişiklikler beğenilmezken, kadro tercihi ile şaşırttı. Ligde son iki haftadır oynanan Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarında yaptığı değişiklikler ile performansı beğenilmeyen Yanal'ın iki maçta yaptığı 6 değişikliğin 5'ini savunma öncelikli yapması eleştiri oklarını üzerine toplamasına neden oldu. Taraftarlar Yanal'ı korkaklıkla suçlarken sosyal medyadan çarpıcı eleştirilerde bulundular. İşte öne çıkan bazı yorumlar:

"Yanal ile şampiyonluk hayal", "Yanal'ı bir an önce gönderelim. Yoksa hayal kırıklığı yaşayacağız", "Yanal Ocak ayını göremez", "Rakiplere verilen her puanın arkasında Yanal'ın saçma kararları var", "Korkak hoca istemiyoruz", "Bu korkaklık, bu kadro tercihi ve takıntıları ile şampiyon olmak hayal. Ersun Hoca ile işimiz zor."



KAPTAN BU KEZ GEMİYİ KURTARAMADI



Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli forma ile kullandığı 11 penaltıda fileleri havalandırırken önceki günkü maçta bir ilki yaşadı. Maçın 60. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topu ağlara gönderemeyen futbolcu büyük üzüntü yaşadı. Emre Belözoğlu, kendisine güven duyan taraftarları da hayal kırıklığına uğrattı.