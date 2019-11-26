Galatasaray UEFA aşkına

Devler Ligi’nde tur umudu kalmayan G.Saray, bugün 20.55’te evinde oynayacağı maçta C.Brugge’ü yenip UEFA Avrupa Ligi’nden devam etme şansını sürdürmeye çalışacak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 puanla son sırada bulunan G.Saray 5. hafta maçında bugün Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek. Aslan, 2 puanla 3. sırada yer alan Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak. TÜRK Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak. Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Cim Bom'un Devler Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunmuyor. Grubun diğer maçında Real Madrid, gruptan çıkmayı garantileyen PSG'yi ağırlayacak. Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım konumunda bulunuyor. Toplam 8 grupta 32 ekibin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.



GALATASARAY'DA 4 SAKAT, BİR CEZALI



Galatasaray'da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle bugünkü müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak. Uruguay Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada görev yapamayan kaleci Fernando Muslera'nın bu gece sahada yerini alması bekleniyor.