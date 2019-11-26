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'de biletleri satışta

Göztepe'de Fenerbahçe biletleri satışta

26.11.2019, 18:00

Süper Lig'de son 3 maçta topladığı 7 puanla çıkışa geçen 'nin Cumartesi günü ile 'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri yarın saat 15.00'te Passolig'in internet sitesi üzerinden satışa çıkacak. Göztepe-Fenerbahçe maçı için bilet fiyatları VIP tribün 297, numaralı tribün 189, maraton 109, kuzey kale arkası 27.5, misafir tribün ise 35 TL olarak belirlendi.

Süper Lig'de son 3 maçta topladığı 7 puanla çıkışa geçen Göztepe'nin 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe ile iç sahada oynayacağı karşılaşmanın biletleri yarın saat 15.00'te Passolig'in internet sitesi üzerinden satışa çıkacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 30 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadelenin bilet fiyatları VIP tribün 297, numaralı tribün 189, maraton 109, kuzey kale arkası 27.5, misafir tribün ise 35 TL olarak belirlendi.

DHA

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