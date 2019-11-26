Koptu geliyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son maçta deplasmanda Cizrespor'u 2-0 yenen Karşıyaka 4'te 4 yaparken, fena esmeye başladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son maçta deplasmanda Cizrespor'u 2-0 yenen Karşıyaka 4'te 4 yaparken, fena esmeye başladı. Sezona kötü başlayan, ilk 4 hafta sonunda topladığı 1 puanla 16. sırada yer alan KSK, yeni teknik direktör Soner Tolungüç'ün beşinci hafta Alemdağspor maçıyla takımın başına geçmesiyle şaha kalktı. İzmir ekibi rakibini evinde oynadığı karşılaşmada 1-0 yenerken, ilk kez galibiyetle tanıştı. Soner Tolungüç yönetimindeki Karşıyaka, oynadığı son 10 maçta ligin tozunu, dumanını attırdı. Kaf-Kaf, bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. 17 takımın yer aldığı grupta topladığı 23 puanla puan cetvelinde 3. sıraya yerleşti. Tehlikeli bölge ile arasındaki bağını tamamen kopardı.



ADIM ADIM ZİRVEYE



Karşıyaka'nın 31 puanla grupta liderlik koltuğuna oturan Kocaelispor ile 7, ikinci sıradaki Esenler Erokspor'la da arasında 1 puan fark kaldı. Kaf- Kaf 11 puanla 16. sırada yer alan düşme hattındaki Elazığ Belediyespor'a da 13 puan fark attı.



GÖZÜ ZİRVEDE



Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Cizrespor galibiyetinin çok önemli olduğunu vurguladı. Hem oyunsal hem de futbolcuların gelişimi anlamında çok sıkı çalıştıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Biz olaya maç maç bakıyoruz. Takım şu ana kadar hep disiplinli çalıştı. Bu ligde Karşıyaka'ya yakışır bir mücadele ortaya koyacağız. Hedefimiz daha da büyüyecek" dedi.



DEPLASMANDAN 8 PUAN GETİRDİ



KARŞIYAKA, teknik direktör Soner Tolüngüç ile deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmadan 8 puan çıkardı. İzmir ekibi sadece Erokspor'a 1-0 yenilerken, Fatsa ile 0-0, Ağrı 1970'le 1-1 berabere kaldı. Kaf-Kaf, Payasspor'u 2-1, Cizrespor'u da 2-0 yenmeyi başardı. Yeşil-kırmızılılar, hem dış hem de iç sahada aynı başarıyı sürdürmek istiyor. Tolungüç'lü KSK iç sahada ise Alemdağspor, Kocaelispor ve Elazığ Belediyespor aynı skorla 1-0, Kemerspor'la Fethiyespor'u yine aynı skorla 2-0 yenmeyi başardı. İzmir ekibi, bu hafta evinde Turgutluspor'u konuk edecek.

ŞERAFETTİN ÇIRACI