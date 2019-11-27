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12 Dev Adam’ın rakibi belli oluyor

12 Dev Adam’ın rakibi belli oluyor
Giriş Tarihi: 27.11.2019

Basketbolda kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. 'dan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Takımı'nın yer aldığı 16 ekibin katılacağı kura çekimi, 'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak.

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı 16 ekibin katılacağı kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak. Türkiye, torbaların dünya sıralaması doğrultusunda belirlendiği kura çekimine Hırvatistan, Slovenya ve Porto Riko ile 3. torbadan katılacak. Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Eleme maçları sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanacak.

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