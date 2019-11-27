Altınordu hayata döndü

TFF 1. Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla bir anda küme düşme adayı takımlar arasında gösterilen Altınordu, evinde Boluspor'u 2-0 yenerek derin bir nefes aldı

TFF 1. Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla bir anda küme düşme adayı takımlar arasında gösterilen Altınordu, evinde Boluspor'u 2-0 yenerek derin bir nefes aldı. İzmir ekibi 7 haftalık galibiyet özlemini sonlandırarak 73 gün sonra taraftarının yüzünü güldürdü. Bu sezon 12 maçta ikinci galibiyetini elde eden kırmızı-lacivertli ekip, düşme hattından kurtulamamasına rağmen sergilediği futbol ve aldığı 3 puanla gelecek haftalar için umut verdi. Altınordu'da gol perdesini açan Okan bu sezon ilk kez gol attı. Gurbetçi forvet Kemal de üçüncü maçında ikinci golünü kaydetti. Geçtiğimiz sezondan beri sakatlıklarla boğuşan gurbetçi forvet Kemal Rüzgar da 94 gün sonra tekrar fileleri havalandırdı. Başarılı golcü en son ligin ikinci haftasında Fatih Karagümrük karşısında gol atmıştı. Bornova Stadı'nda son düdüğün ardından Boluspor zaferini kendisini desteklemeye gelen az sayıdaki taraftarıyla paylaşan Altınordu'da teknik heyet ve futbolcular yaşadıkları büyük sevinci soyunma odasında da sürdürdü.



EROĞLU, "MORAL DEPOLADIK" DEDİ



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu galibiyet bizi önümüzdeki 5 hafta moral açısından yukarıya taşıyacaktır. Hak etmediğimiz puanda olsak da bu galibiyetle kötü günler geride kaldı. Futbolcularımı kutluyorum" dedi. Kırmızı-lacivertli ekip gelecek hafta deplasmanda Ankara ekibi Keçiörengücü'ne konuk olacak.