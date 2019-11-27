Karşıyaka’da golcüler formda

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 4'te 4 yaparak zirve yarışına ortak olan Karşıyaka'da yüzler gülüyor. Karşıyaka'da , forvetler Hakan Kuş, Doğukan İnci attıkları gollerle takımın gol yükünü sırtlıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 4'te 4 yaparak zirve yarışına ortak olan Karşıyaka'da yüzler gülüyor. Yeşilkırmızılı ekibin ileri ucunda görev yapan oyuncuları Hakan Kuş ile Doğukan İnci de attıkları gollerle takımlarının gol yükünü sırtlıyor. İç sahada oynanan Fethiye maçında ekibinin ilk golünü atan Hakan Kuş, Cizre deplasmanında da fileleri havalandırma başarısını gösterdi. İlk haftalarda suskun kalan forvet, gol sayısını 3'e çıkardı



DOĞUKAN PARLIYOR



Kaf-Kaf'ın 20 yaşındaki yıldızı Doğukan İnci ise son üç karşılaşmaya damga vurdu. Sezonun ilk deplasman galibiyetinin alındığı Payasspor randevusunda 2 gol birden attı. Fethiyespor ile oynanan kritik maçta Hakan Kuş'a asist yapan genç yıldız, Cizrespor önünde de takımının ilk golünü kaydetti. Doğukan İnci de gol sayısını 5'e çıkardı. Muhteşem ikili Kaf-Kaf'ın ligde attığı 14 golün 8'ine imza attı. Beş golle takımın en skorer ismi olan Doğukan İnci oldu.



KAF-KAF'IN MAÇI 18.00'DE



Karşıyaka, 2 Aralık Pazartesi günü 13.30'da iç sahada oynayacağı Turgutluspor maçının saatini 18.00'e aldırdı. İki kulüp arasında yaklaşık bir haftadır yapılan görüşmelerin ardından Turgutluspor cephesi ikna edildi. Gerekli yazışmaların ardından Ege derbisinin saati değiştirildi. Grupta 24 puanla üçüncü basamaktaki Kaf-Kaf ile 23 puanlı Kasaba arasındaki mücadelenin biletlerinin yarın satışa çıkması bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ