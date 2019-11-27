  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Potada Karşıyaka Phoenix’i ağırlıyor

Potada Karşıyaka Phoenix’i ağırlıyor

Potada Karşıyaka Phoenix’i ağırlıyor
Giriş Tarihi: 27.11.2019

E Grubu'nda 5 maçta 4 galibiyetle grup lideri olarak 2. tura yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın son hafta mücadelesinde 'i ağırlayacak

FIBA Europe Cup E Grubu'nda 5 maçta 4 galibiyetle grup lideri olarak 2. tura yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın son hafta mücadelesinde Phoenix Brüksel'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 25, öğrenci 15 TL olarak belirlendi. Kaf-Kaf, Europe Cup'ın 2. turunda L Grubu'nda yer alacak. Grupta ilk iki sırayı elde edecek takımlar isimlerini çeyrek finale yazdıracak. Phoenix maçının ardından ligde Fenerbahçe Beko'yla liderliği koruma mücadelesine çıkacak KSK'de sakatlığı süren Kennedy riske edilmeyecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Potada Karşıyaka Phoenix’i ağırlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN