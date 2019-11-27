Potada Karşıyaka Phoenix’i ağırlıyor

FIBA Europe Cup E Grubu'nda 5 maçta 4 galibiyetle grup lideri olarak 2. tura yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın son hafta mücadelesinde Phoenix Brüksel'i ağırlayacak

FIBA Europe Cup E Grubu'nda 5 maçta 4 galibiyetle grup lideri olarak 2. tura yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın son hafta mücadelesinde Phoenix Brüksel'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 25, öğrenci 15 TL olarak belirlendi. Kaf-Kaf, Europe Cup'ın 2. turunda L Grubu'nda yer alacak. Grupta ilk iki sırayı elde edecek takımlar isimlerini çeyrek finale yazdıracak. Phoenix maçının ardından ligde Fenerbahçe Beko'yla liderliği koruma mücadelesine çıkacak KSK'de sakatlığı süren Kennedy riske edilmeyecek.