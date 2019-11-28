Aliağa Futbol lige döndü

Son iki haftayı yenilgiyle kapatan İzmir ekibi, Manisa Sanayi’yi farklı yenip üst sıralar için umut tazeledi

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, ligin 10. haftasında sahasında Manisa Sanayi'yi 4-0 yenerek hayata döndü. Teknik direktör Mustafa Bahadır'ın cezalı olduğu maçta farklı galibiyet almayı başaran İzmir ekibi, iki haftalık yenilgiler serisini de sona erdirip, üst sıralar için umut tazeledi.



SERİYE BAĞLAYACAK



Grupta 18 puana ulaşan ve 10. haftayı 6. sırada tamamlayan sarı-siyahlı ekip şimdi gözünü üst sıralara dikti. Lider Bergama Belediye ile arasında 10 puanlık fark bulunan Aliağa FK, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı 3. sıradaki Aydın Yıldızspor'u da yenerek galibiyet serisini başlatmak istiyor.