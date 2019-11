Amatörler bir alem

Kulüplerin bir çoğu bulunduğu ilçe veya mahallenin adını almış. Bazıları çocuğunun ismini, bazıları lakapları, bazıları da gıda ürünlerini kulüplerine isim olarak koymuş

Amatörde hayat vardır, renk vardır. Futbolun en alt tabanını oluştururlar. Futbolla yatar futbolla kalkarız. Son dönemlerde dünyanın en büyük endüstrisi olmuştur. Ortada bir top vardır, arkasından da milyonlarca insan koşar. Bir de bunların kulüpleri vardır. Ege Bölgesi'nde bir araştırma yaptık. Çok ilginç kulüp isimleri karşımıza çıktı. Anlamlarına, neden ilginç isimler kullandıklarına baktık. Şaşırdık kaldık.



HEPSİ ÇOK KOMİK



Amatör külüplerin bir çoğu bulunduğu ilçe ya da mahallenin adını almış. Bunlardan bazıları çocuğunun, bazıları köyünün eski ismini, antik kentleri, bazılarının ailesinin kullandığı lakaplara, bazıları yediğimiz içtiğimiz gıdaların isimlerini, bazıları da kendi durum ve hallerine göre, bazıları da o bölgede üretilen her hangi bir ürünün adını vermiş.



SALAVATLI VAR



Örneğin İzmir'de 100. Yıl Yiğitler, Armutlu, Canlıspor, Manisa'da Sandalspor, Alemspor, Karabulutspor, Aydın'da Kuyulu, Salavatlı, Bıyıklı, Balıkesir'de Tuzakçı, Armutçuk, Ayşebacı Fatih, Çakallar, Denizli'de Karakova, Koyunaliler. Uşak'ta Bölmespor, Muğla'da Öz Pisi gibi kulüp isimleri var.



EVRENİ TEMSİL EDİYORLAR



Alemspor... 1991 yılında sarı, yeşil ve lacivert renklerde kurulmuş bir kulüp. Manisa'ya kayıtlı 98 kulüpten biri. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2. Amatör Küme'de mücadele etmeye hazırlanıyor. İsmini de alem sözcüğünden yani yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu evrenden almış bir kulüp.



İSMİNİ MARKETTEN ALMIŞ



İzmir U14 Bölgesel Lig'de mücadele eden Bornova Altındağ ekibi Canlı Spor, ismini aynı isimde bulunan bir marketten almış.



ADANA'DA MERCİMEK



Ege Bölgesi'nin yanı sıra Türkiye'nin bir çok yerinde de ilginç kulüp isimleri karşımıza çıktı. Adana'da Suluca, Cız Alyans, Kiremithane, Mercimekspor. Adıyaman'da Şambayat. Ankara'da Solfasol, Maskespor, Piyangotepe, Üçbaşspor, Kutlu Düğünspor. Bingöl'de Garipspor. Bursa'da Çekirge, Fidyekızık, Kerametspor. Diyarbakır'da Çüngüşspor. Edirne'de Çöpköyspor. Gaziantep'te Arabanspor. Hatay'da Tekebaşır, Hatunspor. Iğdır'da Hoşhaberspor. İstanbul'da Selamsız, Çırçır, Kestanelik, Beş Telsiz, Fişekspor, Mollaaşkıspor. Karaman'da Kılbasanspor. Kırıkkale'de Mühimmatspor. Kocaeli'nde Hasaneydumlupınar, Çenesuyu. Kütahya'da Dayınlarspor. Tekirdağ'da Lahanaspor. Örneğin Bingöl'ün Garip Köyü'nde yer alan Garipspor'un da ismi geleneklerden gelmiş.



DÜNYADA 12 TUHAF KULÜP



Dünyada isimleri tuhaf 12 futbol kulübü de bulunuyor. İşte o isimler: Galler'de Clwb Pel Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Futbol Kulübü. Kuzey Kore'de 25 Nisan Futbol Kulübü. Gana'da Gizemli Cüceler ve Kral Faysal'ın Bebekleri. İspanya'da Satılık Banyo. İsviçre'de Young Boys (Genç Erkekler). Moldova'da Dinamo Bender. Arjantin'de Deportivo Moron. Polonya'da Jaworznickie Stowarzyszenie Pikarskie Szczakowianka. Botswana'da Meat Commission Football Club. Belçika'da FC Blood, Sweat, and Beers (Kan, Ter ve Bira Futbol Kulübü), Bolivya'da ise Club Always Ready (Kulüp Daima Hazır) kulüpleri var.



ENTERESAN KULÜP İSİMLERİ



İZMİR

100. Yıl Yiğitler, Acarspor, Ağaspor, Helvacıspor, Ansızca Zafer, Armutlu, Ayrancılar Gençlik, Bademler, Bronzordu, Canlıspor, Çırpı Doğan, Hücumspor, İlkadımspor, Kayaspor, Kozağaç, Sütçüler, Tellibahçe, Efeler, Yamaçgücü.



MANİSA

Horozköy, Sandalspor, Koldere, Kelizafer, Karaküt, Ulucami, Alemspor, Kapancı, Donatım, Emirspor, Karabulutspor



AYDIN

Kuyuluspor, Evciler, Salavatlı, Tuğlaspor, Yeşil Timsahlar, Cincinspor, Ortakçıspor, Bıyıklıspor, Yamalakspor, Yolboyuspor, Uyanspor, Atça Harlak, Sineklerspor.



BALIKESİR

Şabanlarspor, Tuzakçı, 600 Evler, Armutçuk, Ayşebacı Fatih, Küçükşapçı, Çakallar, Vicdaniye.



DENİZLİ

Karakova, Kelekçi, Timsahgücü, Kazım Kaynak, Karayahşiler, Koyunaliler.



UŞAK

Bölmespor



MUĞLA

Kötekli, Öz Pisi, Yeşil Üzümlü.

ŞERAFETTİN ÇIRACI