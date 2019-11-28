Denizlispor tribünde eriyor

Süper Lig'e iyi bir giriş yapmasına rağmen ardından düşüşe geçen Denizlispor'da kötü gidişatın yansıması en çok tribünlere oldu. Ege ekibinin Galatasaray ile evinde oynadığı maçı 13 bin 666 kişi izlerken, son Çaykur Rize maçına ise 4 bin 782 biletli kişi geldi

Süper Lig'e iyi bir giriş yapmasına rağmen ardından düşüşe geçen Denizlispor'da kötü gidişatın yansıması en çok tribünlere oldu. 9 yıl sonra yeniden çıktığı devler liginde sezona sahasında Galatasaray maçıyla başlayan ve rakibini 2-0 yenen Horoz'un maçını 13 bin 666 kişi izledi. Ardından iç sahada başarız skorlar almaya başlayan yeşil-siyahlıların seyirci desteği de azaldı. Konyaspor maçını 10 bin 888, Kasımpaşa randevusunu 8 bin 19, Fenerbahçe maçını 13 bin 280, Sivasspor maçını 7 bin 610 ve son olarak Ç.Rizespor randevusunu da 4 bin 782 kişi izledi. Denizlispor, TFF Birinci Lig'de bile bu kadar az seyirciye oynamamıştı.



ÇETİN'DEN VERYANSIN



Denizlispor, evindeki 6 maçta ortalama 9 bin 707 kişiye oynadı. Başkan Ali Çetin, Rize maçı sonrası seyirci azlığından yakınarak, "Taraftar 20 lira bilet ücretini çok buluyor. Rize maçında 200 bin lira zarardayız. İsteyen hafta içinde gelip kulüpten bu maçın gelir giderlerine bakabilir. Taraftarların bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Ne yazık ki kombinelere ilgi göstermeyen Denizli halkı, maçlara beklediğimiz ilgiye de göstermiyor" dedi.



HOROZLAR SERİ PEŞİNDE



Spor Toto Süper Lig'de evinde Ç.Rizespor'u yenerek taraftarı önündeki 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Denizlispor, bu hafta Gaziantep FK deplasmanında da kazanıp 2'de 2 yapmak istiyor. Bu sezon yalnız sezonun ilk 2 haftasında Galatasaray ve Antalyaspor'u yenerek 2'de 2 yapan Denizli, ardından seri galibiyete hasret kaldı. Başkan Ali Çetin, Çaykur Rizespor karşısında takım olarak şanssızlıklarını kırdıklarını, Gaziantep deplasmanında çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.



ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA



Denizlispor'da 4 sarı karta ulaşan Murawskı, Gaziantep FK maçında görev alamayacak. Bu futbolcunun yokluğunda teknik direktör Mehmet Özdilek'in orta sahada Recep Niyaz'a şans vermesi bekleniyor. Üçer sarı kartla ceza sınırında bulunan 3 futbolcu Zakarya Berdıch, Tıago Lopes ve Isaac Sackey, Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri halinde, Başakşehir ile yapılacak maçta forma giyemeyecekler.

SEBAHATTİN ALP