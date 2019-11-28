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Fener’de rota Bony

Fener’de rota Bony
Giriş Tarihi: 28.11.2019

Devre arası gündemi için listesinin ilk sırasına hücuma takviyeyi çeken 'de aday sayısı günden güne artarken geçtiğimiz günlerde 'nin de listesine giren 'nin menajerler vasıtasıyla tavsiye edildiği ortaya çıktı.

Devre arası transfer gündemi için listesinin ilk sırasına hücuma takviyeyi çeken F.Bahçe'de aday sayısı günden güne artarken geçtiğimiz günlerde Göztepe'nin de listesine giren Wilfried Bony'nin menajerler vasıtasıyla tavsiye edildiği ortaya çıktı. Menajerlerin sportif direktör Damien Comolli'ye, Fildişili santrforun sağlık raporlarını sunduğu futbolcunun istendiği zaman istenen ülkede istenen doktora görünmek için hazır olduğunu anlattıkları öğrenildi.

115 MAÇTA 36 GOL

Bu sezon kulüpsüz kalan Wilfried Bony, Premier Lig'de farklı takımlarla 115 maça çıktı. Wilfried Bony bu maçlarda 36 gol atıp, 10 asist gerçekleştirdi. Wilfried Bony, İngiltere'de Swansea, Manchester City, Stoke City gibi takımlarda oynadı. Kanarya'nın yıldız oyuncu ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi adımları atması sürpriz sayılmayacak.

VEDAT VE MEVLÜT TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 30 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte Max Kruse idmanın ilk bölümünde takımla çalışmalara devam ederken Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü. Kanarya Göztepe maçının hazırlıklarına bugün 11:30'da yapacağı idmanda devam edecek.

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