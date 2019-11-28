Hitab tutulmuyor

İzmir 1. Amatör Küme C Grubu’nda 10’da 10 yaparak ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan Hitabspor adım adım Süper Amatör’e koşuyor

Geçen sezon kurulup ilk yılında 2. Amatör Küme'den 1. Amatör Küme'ye namağlup unvanıyla çıkan Hitabspor yeni sezonda da kendine rakip bulmakta zorlanıyor. Kırmızıbeyazlı ekip C Grubu'nda takipçisi Işıkkentgücü'nü de yenerek 10 maçın tamamını kazandı ve topladığı 30 puanla ligin ilk yarısını zirvede tamamladı. Kuruldukları günden bu yana 28 resmi maça çıkıp hiç yenilgi almadıklarını belirten Hitabspor Genel Sekreteri Erim Yıkgeç, "Futbolcularımızla ne kadar övünsek, gurur duysak azdır. Başkanımız Hakan Beşyıldız'ın önderliğinde prensipli ve doğru tercihler yapmanın, disiplinli çalışmanın ödülünü alıyoruz. Hedefimiz her sene bir üst lige çıkmak" dedi.



RAKİPLERİNE FARK ATTI



Hitabspor ligin ilk yarısında çıktığı 10 maçta 41 gol atıp kalesinde sadece 4 gol gördü ve en yakın rakibinin 5 puan önünde zirvede yer aldı.