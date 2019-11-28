  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Karşıyaka kenetlendi

kenetlendi

Karşıyaka kenetlendi
Giriş Tarihi: 28.11.2019

Bütün camianın birleştiği zaman aşamayacağı bir engel olmadığını belirten , “Biz oyuncularımıza inanıyoruz, omuz omuza verdiğimiz zaman önümüzde kimse duramaz” dedi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 6 haftada 5 galibiyet 1 beraberlikle büyük bir çıkış yakalayan ve 24 puanla 3. sıraya yükselen Karşıyaka'da, Pazartesi günü oynayacak Turgutluspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-kırmızılı camianın birleştiği zaman ve birbirine inandığı zaman aşamayacağı engel olmadığını çok iyi bildiğini belirten Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, "Biz futbolcu kardeşlerimize onlara inandığımızı hissettirdik. Onlar da bize inandı ve sonuçlar hem futbola hem de skora yansıdı. Omuz omuza verip her hafta sahaya kazanmak için çıkıyoruz" dedi.

ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK

Yakaladıkları başarılı performansı devam ettirmek istediklerini belirten Güneş, "Ekibimiz güzel bir hava yakaladı. Kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz. Onun için de disiplini elden bırakmadan çok çalışmaya devam etmeliyiz. Bir yarışın içindeysen çok uzun vadeli planlar yapamazsın. Biz hem yarış yapıyoruz hem de geleceği planlamak için mesai harcıyoruz. Takım olarak hedefe sağlam adımlarla ilerleyip sezon sonu armayı hak ettiği yere taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu

YARDIMLAR ULAŞTI

Taraftarlar Cizre deplasmanına çevre köy okullarına dağıtılmak üzere yardım kolileri götürmüştü. Üniversiteli Karşıyakalılar ve Karşıyaka Taraftarlar Derneği'nin öncülük yaptığı kampanyada taraftarlar okul malzemeleri ve kışlık kıyafetler topladı. Dostluk köprüsü kurmak isteyen yeşil-kırmızılı taraftarlar, kolilere topladıkları eşyaları Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki minik öğrencilere dağıtılmak üzere Cizre Emniyeti'ne teslim etti

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka kenetlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN