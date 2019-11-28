Karşıyaka kenetlendi

Bütün camianın birleştiği zaman aşamayacağı bir engel olmadığını belirten Atilla Güneş, “Biz oyuncularımıza inanıyoruz, omuz omuza verdiğimiz zaman önümüzde kimse duramaz” dedi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 6 haftada 5 galibiyet 1 beraberlikle büyük bir çıkış yakalayan ve 24 puanla 3. sıraya yükselen Karşıyaka'da, Pazartesi günü oynayacak Turgutluspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-kırmızılı camianın birleştiği zaman ve birbirine inandığı zaman aşamayacağı engel olmadığını çok iyi bildiğini belirten Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, "Biz futbolcu kardeşlerimize onlara inandığımızı hissettirdik. Onlar da bize inandı ve sonuçlar hem futbola hem de skora yansıdı. Omuz omuza verip her hafta sahaya kazanmak için çıkıyoruz" dedi.



ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK



Yakaladıkları başarılı performansı devam ettirmek istediklerini belirten Güneş, "Ekibimiz güzel bir hava yakaladı. Kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz. Onun için de disiplini elden bırakmadan çok çalışmaya devam etmeliyiz. Bir yarışın içindeysen çok uzun vadeli planlar yapamazsın. Biz hem yarış yapıyoruz hem de geleceği planlamak için mesai harcıyoruz. Takım olarak hedefe sağlam adımlarla ilerleyip sezon sonu armayı hak ettiği yere taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu



YARDIMLAR ULAŞTI



Taraftarlar Cizre deplasmanına çevre köy okullarına dağıtılmak üzere yardım kolileri götürmüştü. Üniversiteli Karşıyakalılar ve Karşıyaka Taraftarlar Derneği'nin öncülük yaptığı kampanyada taraftarlar okul malzemeleri ve kışlık kıyafetler topladı. Dostluk köprüsü kurmak isteyen yeşil-kırmızılı taraftarlar, kolilere topladıkları eşyaları Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki minik öğrencilere dağıtılmak üzere Cizre Emniyeti'ne teslim etti

GÖRKEM TÜRKYILMAZ