Denizlispor’a prim morali

Süper Lig'de aldığı olumsuz sonuçların ardından 2-0'lık Rizespor galibiyetiyle rahat bir nefes alan Denizlispor'da futbolculara prim müjdesi geldi.

Süper Lig'de aldığı olumsuz sonuçların ardından 2-0'lık Rizespor galibiyetiyle rahat bir nefes alan Denizlispor'da futbolculara prim müjdesi geldi. Başkan Ali Çetin, 4 maçlık yenilmezlik serisini sona erdiren yeşil-siyahlı futbolculara Rizespor galibiyeti için 25'er bin TL prim dağıtılacağını açıkladı. Pazar günü saat 14.00'te Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak Ege ekibinde oyuncular da yönetime galibiyet sözü verdi.



ELİMİZ BOŞ DÖNMEYİZ



Takımda moral ve motivasyonun çok yüksek olduğunu ifade eden Başkan Çetin, Gaziantep'ten de zaferle döneceklerini iddia etti. Çaykur Rizespor galibiyetiyle ölü toprağını üzerlerinden attıklarını vurgulayan Çetin, "Bundan sonra, ilk yarıda kalan bütün maçlardan puan almanın hesabını yapıyoruz. Gaziantep'ten de eli boş dönmeyeceğiz" dedi. Horoz'da kart cezalısı orta saha Murawski ve sakat olan sağ bek Zeki Antep'te forma giyemeyecek.