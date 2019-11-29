Fenerbahçe’de Visca sesleri

Sarı-lacivertliler Başakşehir’in yıldızı İrfan Can’ın ardından aynı takımda forma giyen Bosna Hersekli orta saha oyuncusunu da yakın takibe aldı. Devre arasında görüşmeler sıklaştırılacak

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağlamak isteyen F.Bahçe, aynı takımdan Edin Visca için yeniden harekete geçti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda görmeyi çok istediği oyuncuların başında gelen başarılı oyuncu için devre arası yeniden nabız yoklanacak. Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 12 milyon Euro civarında güncel piyasa değeri olan Bosna Hersekli oyuncunun bonservisinde indirime gidilirse bu transfer gerçekleşecek. Kanarya'nın Visca transferini bitirir bitirmez hücum hattına da bir takviye yapması bekleniyor.



MENSAH KONUŞTU



Bu arada F.Bahçe ile anılan İstiklal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mensah, "Ben şu an için burada mutluyum, hiçbir sıkıntım yok. Büyük takımdan teklif geldiği zaman bu futbolcunun kariyeri açısından önemli olur. Böyle bir şey olursa annemiz Berna Hanım (Berna Gözbaşı) ile konuşurum. Bunlar sporun içinde olan normal şeyler ama burada mutluyum" dedi.



MAX KRUSE 11'E HAZIR



Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Tedavisi süren oyunculardan Vedat Muric'in ısınma ile 5'e 2 pas çalışmasında yer aldığı, uzun süreli sakatlığı bulunan Max Kruse'nin ise antrenmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi. Mevlüt Erdinç'in ise özel program dahilinde tedavisini sürdürdüğü ifade edildi.