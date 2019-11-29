Heykelini yaktılar

İsveçli dünyaca ünlü golcü Zlatan İbrahimoviç'in Malmö'deki heykeline saldırı düzenlendi. Zlatan İbrahimoviç’in Hammarby kulübünden hisse aldığını açıklaması sonrası Malmö taraftarları yıldız futbolcunun kentteki heykelini yaktı.

İsveçli dünyaca ünlü golcü Zlatan İbrahimoviç'in Malmö'deki heykeline saldırı düzenlendi. Bir grup Malmö taraftarı, İsveç'in Hammarby kulübünden hisse aldığını açıklamasından sonra Zlatan Ibrahimovic'in Malmö'deki Stadiontorget Meydanı'nda bulunan heykelini meşale ile ateşe verdi.



TEHDİT İÇEREN YAZILAR



Heykeli yakan maskeli grubun beyaz sprey boya ile heykeli boyadığı ve heykelin alt kısmına şiddet ve tehdit içeren yazılar yazdığı belirtildi. Saldırganların, heykelin bulunduğu yere eski Yugoslavya'da kullanılan "Cigani dö" (Çingene'ye ölüm) şeklinde ırkçı slogan yazdığı bildirildi. Zlatan Ibrahimovic, Ekim ayında heykelinin açılışında, "Malmö benim evim. New York'a giderseniz özgürlük heykeli, İsveç'e giderseniz Zlatan heykeli" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli golcü son olarak Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy forması giymişti.