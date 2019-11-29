  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Karşıyaka’da Turgutlu seferberliği

’da Turgutlu seferberliği

Karşıyaka’da Turgutlu seferberliği
Giriş Tarihi: 29.11.2019

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 24 puanla üçüncü sırada yer alan , Pazartesi günü saat 18.00'de 'nda Ege derbisinde 23 puanla beşinci basamakta yer alan Turgutluspor'u konuk edecek

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 24 puanla üçüncü sırada yer alan Karşıyaka, Pazartesi günü saat 18.00'de İzmir Atatürk Stadı'nda Ege derbisinde 23 puanla beşinci basamakta yer alan Turgutluspor'u konuk edecek. Ligdeki son 4 maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan yeşil-kırmızılı ekipte, Manisa ekibiyle oynanacak maç öncesi taraftarlar seferberlik başlattı. Takımlarının bu sezon şampiyonluk yaşaması için ellerinden geleni yapan yeşil-kırmızılılar, "Maça gelen yanında üç arkadaşını getirsin. Küskünlükler dargınlıklar geride kalsın, sen ben yok sadece Karşıyaka var" sloganıyla Pazartesi tribünleri doldurmak için harekete geçti. Öte yandan taraftarlar, Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli'deki liselere ücretsiz bilet dağıtılması için yönetime çağrı yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka’da Turgutlu seferberliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN