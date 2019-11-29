Karşıyaka’da Turgutlu seferberliği

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 24 puanla üçüncü sırada yer alan Karşıyaka, Pazartesi günü saat 18.00'de İzmir Atatürk Stadı'nda Ege derbisinde 23 puanla beşinci basamakta yer alan Turgutluspor'u konuk edecek

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 24 puanla üçüncü sırada yer alan Karşıyaka, Pazartesi günü saat 18.00'de İzmir Atatürk Stadı'nda Ege derbisinde 23 puanla beşinci basamakta yer alan Turgutluspor'u konuk edecek. Ligdeki son 4 maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan yeşil-kırmızılı ekipte, Manisa ekibiyle oynanacak maç öncesi taraftarlar seferberlik başlattı. Takımlarının bu sezon şampiyonluk yaşaması için ellerinden geleni yapan yeşil-kırmızılılar, "Maça gelen yanında üç arkadaşını getirsin. Küskünlükler dargınlıklar geride kalsın, sen ben yok sadece Karşıyaka var" sloganıyla Pazartesi tribünleri doldurmak için harekete geçti. Öte yandan taraftarlar, Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli'deki liselere ücretsiz bilet dağıtılması için yönetime çağrı yaptı.