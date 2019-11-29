Menemen’de şok

Ekol Göz Menemen büyük umutlarla Adana Demirspor’dan transfer ettiği 32 yaşındaki orta saha Galip’i beklenen performansı göstermediği için gözden çıkardı, devre arası gönderilmesi bekleniyor

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 yenerek bu sezon ilk kez Play-Off potasına adını yazdıran Ekol Göz Menemenspor'da tecrübeli futbolcu Galip Güzel'in kadro dışı kaldığı açıklandı. Sarılacivertli yönetim, sezon başında büyük umutlarla Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Galip Güzel'i beklenen performansı sergilemediği için süresiz kadro dışı bıraktı. 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusuyla devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon sarı-lacivertli formayla TFF 1. Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada görev yaptı ve toplam 367 dakikada sahada kaldı.



IKI KUPA KAZANDI



Çaykur Rize ve Sivasspor ile 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan, üç kez de Play-Off oynayan tecrübeli oyuncu, kariyerinde 161 kez 1. Lig maçında görev yaptı ve 29 kez rakip fileleri havalandırdı. Ekol Göz Menemenspor'un tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de tecrübesiyle takıma abilik yapması için transfer edilen Galip beklentileri karşılaşamayınca yollar ayrıldı.



BOLU İLK KEZ RAKİP



TFF 1. Lig'de Pazar günü deplasmanda Boluspor'a konuk olacak olan Ekol Göz Menemenspor rakibiyle ilk kez bir resmi karşılaşmada kozlarını paylaşacak. İki kulüp bugüne kadar ne lig ne de Türkiye Kupası'nda karşılaşmadı. 20 puanla Play-Off hattında bulunan sarı-lacivertliler, düşme hattında yer alan Boluspor karşısında kazanıp galibiyet serisini 5 maça taşımak istiyor. Saat 16.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak olan Boluspor-Ekol Göz Menemenspor maçını hakem Mert Güzenge yönetecek.