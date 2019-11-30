Eski dostlar rakip olacak

Rizespor'u mağlup ederek kötü gidişe son veren Denizlispor, yarın Gaziantep FK ile oldukça kritik bir maça çıkacak. Ligin alt sıralarından kurtulmak için mücadele veren her iki takım için de büyük önem taşıyan maç iki oyuncu için de duygusal bir mücadeleye dönüşecek.

Rizespor'u mağlup ederek kötü gidişe son veren Denizlispor, yarın Gaziantep FK ile oldukça kritik bir maça çıkacak. Ligin alt sıralarından kurtulmak için mücadele veren her iki takım için de büyük önem taşıyan maç iki oyuncu için de duygusal bir mücadeleye dönüşecek. Eskişehirspor'da futbola başlayan, ardından Selimiyespor'a gittikten sonra ilk profesyonelliğini altyapısında forma giydiği Denizli'de yaşayan Güray Vural, eski takımına rakip olacak



STACHOWİAK RAKİP



2007-08 sezonundan başlayıp 2011- 2012 sezonuna kadar Horozlar'ın gormasını giyen ve adı Denizlispor ile özdeşen 31 yaşındaki oyuncu yeşil-siyahlıların 4 yıl Süper Lig, bir yıl da TFF 1. Lig'deki kadrosunda yer almıştı. Türkiye'ye 2014/2015 sezonunda Polonya ekibi Botev Plovdiv'den gelen ve üç sezon Gaziantep ekibinin formasını giydikten sonra 2018- 19 sezonunda Denizlispor'a gelen kaleci Adam Stachowiak da yarın Güray gibi eski takımına karşı görev alacak. Denizli'nin Süper Lig'e çıkan kadrosunda yer alan ve tarihi zaferde önemli rol üstlenen kaleci Stachowiak da ekmeğini yediği Denizlispor'un başarısı için ter dökecek



MURAWSKİ BABA OLDU



Denizlispor'un Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ve eşi Klaudia'nın 'Michalina' isimli bir kız çocukları dünyaya geldi. Denizlispor Kulübü ve taraftarlar sosyal medyadan futbolcunun mutluluğunu paylaşarak, "Radoslaw ve Klaudia'yı tebrik eder, Michalina'ya sağlıklı, uzun ömürler dileriz" ifadelerini kullandı.