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Maçkolik

Maçkolik Altay
Giriş Tarihi: 30.11.2019

TFF 1. Lig'de son olarak Akhisarspor'a deplasmanda 2-1 yenilip üst üste 4. mağlubiyetini alan , 12 günde birbirinden önemli 4 karşılaşmaya çıkacak.

TFF 1. Lig'de son olarak Akhisarspor'a deplasmanda 2-1 yenilip üst üste 4. mağlubiyetini alan Altay, 12 günde birbirinden önemli 4 karşılaşmaya çıkacak. Yarın Menemen İlçe Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor'u konuk edecek siyahbeyazlılar, hafta içinde kupa mesaisi verecek. Siyah-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk karşılaşmasında 4 Aralık Çarşamba günü Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'la evinde oynayacak.

ÇIKIŞ PEŞİNDEYİZ

Trabzon sınavının ardından lige dönecek Altay, 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor'a Ankara'da rakip olup, 13 Aralık Cuma günü taraftarı önünde Adana Demirspor sınavına çıkacak. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, yoğun tempoya gireceklerini belirterek, "Bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Ancak biz maç maç düşünüyoruz. Önce Eskişehirspor engelini aşacağız. Çıkışa geçeceğiz. En iyi şekilde müsakalara motive olacağız" dedi.

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