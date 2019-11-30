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Menemen fırtınası

Menemen fırtınası
Giriş Tarihi: 30.11.2019

1. Lig’de son 4 maçını kazanan temsilcisi deplasmanda coşuyor. Boluspor’la dışarıda oynayacak sarı-lacivertliler dış sahada oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi elde etti

TFF 1. Lig'de son 4 maçını kazanıp bu sezon ilk kez Play- Off potasına yerleşen Ekol Göz Menemenspor, yarın deplasmanda oynayacağı Boluspor maçından da 3 puan bekliyor. Bu sezon dış sahada topladığı 13 puanla deplasmanların en başarılı takımı olan sarılacivertliler, gurbette 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. İzmir ekibi deplasmanda Giresunspor ve Altay'ı 2-0, Adana Demirspor'u 1-0 ve İstanbulspor'u 2-1 yendi. Fatih Karagümrük'le İstanbul'da 1-1 berabere kalan Menemenspor, sadece Eskişehirspor'a mağlup oldu.

DEPLASMANDA LİDER

Deplasman lideri olan Menemenspor 8 gol atıp 5 gol yedi. Teknik direktör Cenk Laleci, Boluspor'u da mağlup edecek güçte olduklarını belirterek, "Çok iyi bir çıkış yakaladık. Deplasmanlarda kazanıyoruz. Amacımız yine 3 puanla dönüp ilk 6'daki yerimizi korumak" dedi.

TAŞKIN ÇALIŞ İLK KEZ YOK

Ekol Göz Menemenspor'da sezon başından bu yana ilk 11'in değişilmez ismi olan takım kaptanı Taşkın Çalış, ilk kez forma giyemeyecek. Başarılı oyuncu dört sarı karttan cezalı olduğu için Bolu deplasmanında görev alamayacak. Sarı-lacivertli ekipte Taşkın'ın yanı sıra Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçında elmacık kemiği kırılan ve ameliyat olan stoper Trtovac da görev yapamayacak.

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