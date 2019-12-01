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çıkış arıyor

Altay çıkış arıyor
Giriş Tarihi: 1.12.2019

TFF 1. Lig'de oynadığı son 4 maçta sahadan puansız ayrılan , bugün sahasında 'u konuk edecek. 'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem görev yapacak. Karşılaşma beIN HD 1'den naklen yayınlanacak.

TFF 1. Lig'de oynadığı son 4 maçta sahadan puansız ayrılan Altay, bugün sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Onur Özütoprak görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1'den naklen yayınlanacak. Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta Akhisarspor önünde sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Tatos iyileşti. Sakatlıkları devam eden Kappel, Yasin ve Eren ise görev alamayacaklar. Tavares'in durumu ise müsabaka saati netlik kazanacak.

KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1. kategori 100 TL, 2. kategori 20 TL, maraton ve misafir tribünü 10 TL'den satışa çıktı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Yenilgileri telafi etmek için Eskişehirspor'u yenmek zorundayız" şeklinde konuştu.

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