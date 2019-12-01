Anne kız şampiyon

Kilo vermek amacıyla kick boks yapmaya başlayan 6 kez Türkiye şampiyonu olup Avrupa'da altın madalya kazanan İzmirli Kübranur Alpkaan (17), annesine örnek oldu.

Kilo vermek amacıyla kick boks yapmaya başlayan 6 kez Türkiye şampiyonu olup Avrupa'da altın madalya kazanan İzmirli Kübranur Alpkaan (17), annesine örnek oldu. Kızıyla birlikte ringlerde boy gösteren Aslı Alpkaan (38), iki kez 60 kiloda Ege Bölge şampiyonu oldu. Kızının başarılarının ardından heveslenip idmanlara katılan ve yeteneğini fark eden Aslı hanım, ilginç macerasını şöyle anlattı:



"SEN DE YAPARSIN" DEDİLER



"Kızım spor yapsın istiyordum. Onunla salona gidip gelirken antrenörlerimiz, "Siz de yapabilirsiniz" dediler. Kızım ve eşim beni motive etti. Çok çalıştım ve şampiyonaya katılıp birinci oldum. Hep kızlar annesini örnek alır derler, ben kızımı örnek aldım" dedi. Annesiyle birlikte spor yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen söyleyen Kübranur ise, "Onunla çalışmak ve başarmak çok güzel. Hedeflerimiz çok büyük. Ben gençlerde, annem masterlerde dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz" diye konuştu.