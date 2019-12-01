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’nın konuğu Karaköprü

Ci Group Buca’nın konuğu Karaköprü
Giriş Tarihi: 1.12.2019

3. Lig 1 Grup'ya oynadığı son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak yara alan , 'nda Karbel Karaköprüspor'u konuk edecek.

TFF 3. Lig 1 Grup'ya oynadığı son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak yara alan Ci Group Buca, Cemil Şeboy Stadı'nda Karbel Karaköprüspor'u konuk edecek. Maçı hakem Yücel Büyük yönetecek. Buca ekibinin başkanı Cihan Aktaş, "Artık kazanmak zorundayız. Taraftarımız önünde puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Oyuncularımıza güvenimiz tam" dedi. Grupta sıkıntılı günler geçiren Manisaspor ise evinde Kızılcabölükspor'la oynayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada da hakem Abdullah Volkan düdük çalacak. Bu grupta maçlar 13.30'da başlayacak.

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