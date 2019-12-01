Ci Group Buca’nın konuğu Karaköprü

TFF 3. Lig 1 Grup'ya oynadığı son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak yara alan Ci Group Buca, Cemil Şeboy Stadı'nda Karbel Karaköprüspor'u konuk edecek.

TFF 3. Lig 1 Grup'ya oynadığı son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak yara alan Ci Group Buca, Cemil Şeboy Stadı'nda Karbel Karaköprüspor'u konuk edecek. Maçı hakem Yücel Büyük yönetecek. Buca ekibinin başkanı Cihan Aktaş, "Artık kazanmak zorundayız. Taraftarımız önünde puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Oyuncularımıza güvenimiz tam" dedi. Grupta sıkıntılı günler geçiren Manisaspor ise evinde Kızılcabölükspor'la oynayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada da hakem Abdullah Volkan düdük çalacak. Bu grupta maçlar 13.30'da başlayacak.