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Filede BŞB virajında

Filede Göztepe İzmir BŞB virajında
Giriş Tarihi: 1.12.2019

Kadınlar Voleybol 1. Lig'inde bugün 'nda derbisi yaşanacak. saat 14.30'da 'yi konuk edecek

Kadınlar Voleybol 1. Lig'inde bugün İzmir Vestel Venüs Spor Salonu'nda İzmir derbisi yaşanacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor saat 14.30'da Göztepe'yi konuk edecek. Son iki maçını kaybeden İzmir ekipleri derbiyi kazanıp kötü gidişlerine son vermek için ter dökecek. Grupta bugün oynanacak diğer karşılaşmalar ise şöyle: 14.00 Çanakkale Bld-Edremit Bld. Altınoluk, 16.00 Sarıyer Bld-Anadolu Üniversitesi, 16.30 Mehmet Erdem Marmara Akademi-Kale 1957, 18.30 Küçükyalı Yalı-Büyükçekmece Voleybol Akademi.

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