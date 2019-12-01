Fırtına mı, Aslan mı?

Süper Lig'de haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından biri bugün Karadeniz'de oynanacak. Son iki haftada puan kaybetmeyen zirve yarışının iddialı takımlarından Trabzonspor ile geçen hafta Başakşehir'e yenilerek ağır darbe alan Galatasaray 19.00'da Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından biri bugün Karadeniz'de oynanacak. Son iki haftada puan kaybetmeyen zirve yarışının iddialı takımlarından Trabzonspor ile geçen hafta Başakşehir'e yenilerek ağır darbe alan G.Saray 19.00'da Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı mücadele beIN Sports 1 kanalından ekranlara gelecek. Ünal Karaman yönetiminde 8 lig maçında sadece 1 yenilgi yaşayan bordo-mavililer Medical Park Stadı'nda Galatasaray ile yaptığı 3 lig maçını da kayıpsız tamamladı. Bu sezon deplasmanda sadece iki kez kazanabilen Aslan ise ezeli rakipleri ile oynadığı maçlarda 3 puan yüzü göremiyor. İki takım arasındaki son 13 müsabakadan beraberlik çıkmazken sarı-kırmızılılar 7 kez, bordomavililer ise 6 kez galip geldi.



İKİ TAKIMIN DA DERDİ EKSİKLER



Maç öncesi iki takım da eksikler sebebiyle sancılı. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Filip Novak, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz, kadroda yer alamayacak. Kas zarı yırtığı iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Daniel Sturridge ile Caleb Ekuban'ın ise 18 kişilik kadroda olabileceği kaydedildi. Sarı-kırmızılı takımda tedavileri süren Falcao, Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan Christian Luyindama, müsabakada forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan ve sakatlığı bulunan Ryan Babel de Trabzonspor maçında forma giyemeyecek



TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ



Bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadı'nda oynanacak maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. 90 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin büyük bölümünün tükendiği, maç saatine kadar biletlerin tamamının satılmasının beklendiği öğrenildi. Bordo-mavililer açısından sezonun en yüksek taraftar sayısına ulaşması tahmin ediliyor. İki bin civarında G.Saray taraftarının bu mücadelede takımlarını destekleyeceği gelen haberler arasında.



128. KEZ OYNUYORLAR



Trabzonspor ile G.Saray, Süper Lig'de bugün Trabzon'da yapacakları maçla 128. kez karşı karşıya gelecek. 1974-1975 sezonunda başlayan 45 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 127 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor galibiyetle bitirdi, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Galatasaray 166, Trabzonspor ise 142 kez gol sevinci yaşadı.



GOMİS CAMİADA HEYECAN YARATTI



G.Saray'da Falcao ve Andone'nin sakatlığı sonrası Club Brugge'de oynayan Mbaye Diagne'nin devre arasında takıma döneceği iddia edilse de Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal formasını giyen Fransız forvet Bafetimbi Gomis'in sosyal medyadan Galatasaray temalı paylaşımları heyecan yarattı.

Bir taraftar gönderisini paylaşıp "Babamla (Fatih Terim) birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim" ifadesini kullanan yıldız bu kez ise bir taraftarın geri dön mesajına sosyal medya hesabından cevap verdi. Gomis, paylaşımına, "Teşekkür ederim, ben de sizi seviyor ve özlüyorum. Umarım Aslan birgün Aslantepe'ye geri dönecek." notunu düştü. Bunun üzerine taraftarlar yıldız isme mesaj yağdırıyor.