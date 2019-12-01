Gaziantep FK 1-2 Yukatel Denizlispor

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep, Denizlispor'u ağırladı. Temponun yüksek olduğu karşılaşmada Denizlispor yenik duruma düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.
Ev sahibinin golünü 54. dakikada Kayode atarken, Denizlispor'un gollerini 58. ve 85. dakikada Sacko attı.
Bu sonuçla Denizlispor puanını 17'ye çıkartırken, Gaziantep 16 puanda kaldı.
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