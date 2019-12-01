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FK 1-2 Yukatel

Gaziantep FK 1-2 Yukatel Denizlispor

01.12.2019, 14:28 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019,16:05

Süper Lig'in 13. haftasında , 'u ağırladı. Temponun yüksek olduğu karşılaşmada Denizlispor yenik duruma düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.

Ev sahibinin golünü 54. dakikada Kayode atarken, Denizlispor'un gollerini 58. ve 85. dakikada Sacko attı.

Bu sonuçla Denizlispor puanını 17'ye çıkartırken, Gaziantep 16 puanda kaldı.

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