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Herkes rekortmen ’i konuşuyor

Herkes rekortmen Larkin’i konuşuyor
Giriş Tarihi: 1.12.2019

'in 'nin 11. haftasında 'e karşı 49 sayı atan rekorları alt üst etti. Larkin, Avrupa Ligi tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu oldu

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Bayern Münih'e karşı 49 sayı atan Larkin rekorları alt üst etti. Larkin, Avrupa Ligi tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu oldu. Oynadığı son 26 maçın 24'ünde çift hanelere ulaşmayı başardı. 27 yaşındaki oyun kurucu, Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 24 verimlilik puan ve 22 sayı ortalamasıyla bu alanlarda zirvede yer aldı. Bayern Münih karşısında 12'de 10 üç sayılık basket atan Larkin, bu alanda da vatandaşı Goudelock'un rekorunu egale etti. Goudelock, Kasım 2014'te 13 atışın 10'unda isabet bulmuştu.

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