Pınar Karşıyaka'da Fener alayı

ING Basketbol Süper Ligi’nde lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka 17.30’da F.Bahçe’yi ağırlayacak. KSK, kazanıp zirveden inmek istemiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından bu yana liderlik koltuğundan inmeyen Pınar Karşıyaka, bugün şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç 17.30'da başlayacak. Tam 50 TL ve öğrenci 30 TL'ye satışa çıkan karşılaşmanın biletleri 3 gün öncesinden tükendi. Yeşilkırmızılı taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Cezası nedeniyle Fenerbahçe Beko taraftarı salona alınmayacak.



LİDERLİK SAVAŞI



Ligde bu sezon yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde kurduğu iddialı kadroyla müthiş bir çıkış yakalayan Kaf-Kaf, 9 maçta 8 galibiyet elde etti. Sırp antrenör Obradovic yönetiminde yıllardır THY Euroleague'de Final Four'un abonesi olan Fenerbahçe, Avrupa'da bu sezona istediği gibi başlayamasa da ligde 9 haftada 8 galibiyet aldı. Kaf-Kaf, taraftarının desteğiyle Fenerbahçe'yi yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Yeşil-kırmızılı ekipte sezon başından beri sakat olan Crocker forma giymeyecek, Kennedy'nin durumu maç saati netleşecek. Vesely, Kalinic, Westermann'ın sakat olduğu F.Bahçe'de De Colo'nun durumu belirsiz.



BİLETLER 3 SAATTE BİTTİ



Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak karşılaşmaya yeşil-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Lig ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden İzmir temsilcisinin 3 gün önceden satışa çıkardığı biletler 3 saatte tükendi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu bugün tarihi günlerinden birini yaşayacak.