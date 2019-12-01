Sabrın sonu Mehmet

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yarın taraftarı önünde Turgutluspor'u konuk edecek olan Karşıyaka'da Mehmet Aksoy fırtınası yaşanıyor. 2010 yılında yeşil-kırmızılı kulübün kapısından giren ve son 4 sezondur A Takım'da göre yapan 21 yaşındaki file bekçisi, sonunda 1 numara olmayı başardı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yarın taraftarı önünde Turgutluspor'u konuk edecek olan Karşıyaka'da Mehmet Aksoy fırtınası yaşanıyor. 2010 yılında yeşil-kırmızılı kulübün kapısından giren ve son 4 sezondur A Takım'da göre yapan 21 yaşındaki file bekçisi, sonunda 1 numara olmayı başardı. Behram Zülaloğlu, Erhan Erentürk ve Erdoğan Yeşilyurt'un arkasında oynayacağı günü bekleyen genç eldiven son 4 haftadır Kaf-Kaf'ın kalesini koruyor. Aksoy, bu maçlarda sadece bir kez kalesinde gol gördü.



ÇOK ÇALIŞTIM



Forma için sabırla çalıştığını ve kendisini hazır tutmaya çalıştığını belirten Mehmet Aksoy, "Her hafta maç oynayacakmış gibi disiplinli bir şekilde çalıştım. Hep özel çalışmalar yaptım. Uzun yıllar tribünde ya da kulübede olmayı sıkıntı yapmadım. Şimdi görev sırası bana geldi. Sahada arkadaşlarımla birlikte elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ