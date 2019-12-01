  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Sabrın sonu Mehmet

Sabrın sonu Mehmet

Sabrın sonu Mehmet
Giriş Tarihi: 1.12.2019

3. Lig 2. Grup'ta yarın taraftarı önünde Turgutluspor'u konuk edecek olan Karşıyaka'da fırtınası yaşanıyor. 2010 yılında yeşil-kırmızılı kulübün kapısından giren ve son 4 sezondur A Takım'da göre yapan 21 yaşındaki file bekçisi, sonunda 1 numara olmayı başardı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yarın taraftarı önünde Turgutluspor'u konuk edecek olan Karşıyaka'da Mehmet Aksoy fırtınası yaşanıyor. 2010 yılında yeşil-kırmızılı kulübün kapısından giren ve son 4 sezondur A Takım'da göre yapan 21 yaşındaki file bekçisi, sonunda 1 numara olmayı başardı. Behram Zülaloğlu, Erhan Erentürk ve Erdoğan Yeşilyurt'un arkasında oynayacağı günü bekleyen genç eldiven son 4 haftadır Kaf-Kaf'ın kalesini koruyor. Aksoy, bu maçlarda sadece bir kez kalesinde gol gördü.

ÇOK ÇALIŞTIM

Forma için sabırla çalıştığını ve kendisini hazır tutmaya çalıştığını belirten Mehmet Aksoy, "Her hafta maç oynayacakmış gibi disiplinli bir şekilde çalıştım. Hep özel çalışmalar yaptım. Uzun yıllar tribünde ya da kulübede olmayı sıkıntı yapmadım. Şimdi görev sırası bana geldi. Sahada arkadaşlarımla birlikte elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sabrın sonu Mehmet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN