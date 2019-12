Şiddete karşı omuz omuza

Göztepe ve Fenerbahçeli çok sayıda kadın taraftar “sevgi deplasmanı” projesi kapsamında bir araya gelip otizm ve kadına şiddete karşı güçbirliği mesajı verdi

Türkiye'de kadına yönelik şiddeti önlemek için girişimlerin sayısı her geçen gün artarken, bu etkinlerin en anlamlısı dün gerçekleşti. Süper Lig'in 13. haftasında dün akşam oynanan Göztepe ve Fenerbahçe maçı öncesi, her iki takımın kadın taraftarları Türkiye'de ilk kez gerçekleşen "Sevgi Deplasmanı" projesi kapsamında bir araya geldi.



HEDİYELER VERİLDİ



Konak Belediyesi Çınarlı Rekreasyon Alanı'nda bir araya gelen Göztepeli ve Fenerbahçeli kadın taraftarlar, farklı renkler olarak el ele verip farkındalık oluşturdu. Organizasyona kadın taraftarların yanı sıra, Göztepe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eda Fesci, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Sevgi İzi Otizm Spor Kulübü antrenörleri ve otizmli sporcular katıldı. Etkinliğe katılan çocuklara her iki kulübün lisanslı ürünlerinin yer aldığı çeşitli hediyeler verilirken, otizmli çocukların söylediği türküler bol bol alkış aldı. İzmir'deki etkinlik kadına şiddet ve otizme farkındalık yaratmak için çok önemli bir adım oldu.



KADINA ŞİDDETE 'DUR' DEDİLER



Göztepe Kadınlar Kolu Başkanı Simge Yılmaz Bağcı projeyle spor kulüpleri vasıtasıyla şehirler arasında kurulacak köprüler ve oluşturulacak farkındalığın son derece değerli olduğunu aktardı. Bağcı, "Farklı renklere, armalara sevdalı gruplar olarak bir araya gelmemiz de bu açıdan büyük bir fark yaratacaktır" diye konuştu. Fenerbahçe kadın taraftarları temsilcisi Zeynep İnel, etkinlikte yaptığı konuşmada böyle bir organizasyonla kadına şiddete tribün emekçileri olarak "dur" demek istediklerini söyledi.



KSK'DE KATILDI



Göztepe ve Fenerbahçeli kadın taraftarların Türkkiye'de ilk kez organize ettiği 'Sevgi Deplasmanı' projesine sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Karşıyaka'dan da destek geldi. Karşıyakalı bir bayan taraftar Göztepe ve Fenerbahçeli taraftarlarla poz vererek kadına şiddete dikkat çekti. Etkinliğe Atillasporlu kadın taraftarlar da katıldı.

BURAK HAKERLER