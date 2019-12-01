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maçının 11'leri belli oldu

Trabzonspor Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

01.12.2019, 18:07

'in 13. haftasında ile , Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Trabzonspor ve Galatasaray'ın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor'un ilk 11'i Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil, Hosseini, Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Belhanda, Ömer, Lemina, Feghouli, Adem

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