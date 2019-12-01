Trabzonspor Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Trabzonspor ve Galatasaray'ın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.