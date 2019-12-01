Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Trabzonspor ve Galatasaray'ın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Trabzonspor'un ilk 11'i Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil, Hosseini, Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Belhanda, Ömer, Lemina, Feghouli, Adem
Trabzonspor Galatasaray maçının 11'leri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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