Trabzonspor ve Galatasaray 1-1 berabere kaldı

Süper Lig’in 13. Haftasındaki derbiden Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. İlk yarısı golsüz tamamlanan derbinin ikinci yarısında sayısız pozisyon yakalayan Trabzonspor ve Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Zirve yarışındaki Trabzonspor evinde ağırladığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

İLK YARI GOLSÜZ BİTTİ

Süper Lig'in 13. Haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Galatasaray, mücadelenin ilk yarısında birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Topun kontrolünü daha çok elinde tutan Trabzonspor, yakaladığı 2 net pozisyonda da gole ulaşamadı.

Soldan atağa çıkan Nwakaeme'nin ortasını kale önünde Pereira penaltı noktasına çevirdi. Topa hareketlenen Sörloth, topa dokunamadı.

Bu pozisyonun hemen ardından kontra atağa çıkan Galatasaray da Belhanda'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruştan yararlanamadı.

PUANLAR 90. DAKİKADA PAYLAŞILDI

Bordo mavililer ikinci yarıya golle başladı.

Trabzonspor soldan gelişen atakta faul kazandı. Serbest vuruşta topun başına geçen Sosa, penaltı noktasına ortaladı. 50. dakikada kalabalık savunma arasında iyi yükselen Norveçli golcü Sörloth, güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

Trabzonspor'un golü sonrası Galatasaray oyuna yaklaşık 10 dakika hükmetti. Trabzonspor'u kendi kalesine hapseden Galatasaray, net bir gol pozisyonu yakalayamadı.

İkinci yarıda daha baskılı oynayan Galatasaray, 90. dakikada sahneye Nagatomo çıktı. 90. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu ağlara gönderen Nagatomo skoru eşitledi.

6 dakikalık uzatmada başka gol olmadı ve mücade 1-1 sona erdi.