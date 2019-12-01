Yolun açık olsun Türkiye

İtalya, İsviçre ve Galler ile birlikte A Grubu’nda yer alan Millilerimiz turnuvanın açılış maçını 12 Haziran’da Roma’da İtalya ile oynayacak. Ekibimizin diğer maçlar Bakü’de oynayacak

EURO 2020'de mücadele edecek olan Türkiye'nin rakipleri belli oldu. Romanya'nın Başkenti Bükreş'te yapılan kura çekiminde Türkiye; İtalya, İsviçre ve Galler ile aynı grupta yer aldı. Karşılaşmalar İtalya'nın Başkenti Roma ve Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de oynanacak. A Milli Futbol Takımı, turnuvanın açılış maçında 12 Haziran'da Roma'da İtalya ile karşılaşacak. Millilerimiz 17 Haziran 2020'de Bakü'de İsviçre ve 21 Haziran 2020'de Galler ile karşılaşacak. Kura çekimi, son şampiyon Portekiz'in kadrosunda yer alan Joao Mario ve Ricardo Carvalho'nun kupayı getirmesiyle başladı.



KİM NE ZAMAN NEREDE?



12 Haziran 2020'de Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak turnuva, 12 Temmuz'da İngiltere'nin Wembley Stadı'nda oynanacak final maçıyla tamamlanacak. B Grubu eşleşmeleri 13-17-18 ve 22 Haziran'da Petersburg (Rusya) ve Kopenhag'da (Danimarka) oynanacak. C Grubu eşleşmeleri 14-18 ve 22 Haziran'da Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş'te (Romanya) gerçekleşecek. D Grubu mücadeleleri 14-15-19 ve 23 Haziran'da Londra (İngiltere) ve Glasgow'da oynanacak. E Grubu'ndaki maçlar 15-19-20 ve 24 Haziran'da Bilbao (İspanya) ve Dublin'de (İrlanda oynanacak. Son olarak F Grubu'ndaki maçlar ise 16-20 ve 24 Haziran'da Münih (Almanya) ve Budapeşte'de (Macaristan) oynanacak.

GÜNEŞ: KİM OLURSA OLSUN FARK ETMEZ



Kura çekimine katılmak için Romanya'ya giden A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, kura çekimi öncesinde zorlu rakiplerle eşleşmek istediklerini belirterek, "Kimin çıkacağı önemli değildi. Bundan sonra bizim ne yapacağımız önemli. Rakip ayırmıyorum, fark etmez ama en güçlüler demiştim. Almanya olsun, Fransa olsun demiştim İtalya, İsviçre ve Galler geldi. Gayet iyi. Biz kendimize güveniyoruz" diye konuştu.



İŞTE RAKİPLER



İTALYA ELEMELERDE 10 MAÇI DA KAZANDI

İtalya Milli Takımı, Finlandiya, Yunanistan, Lihtenştayn, B.Hersek ve Ermenistan'ın yer aldığı J grubunda başarılı bir performans sergiledi. Elemelerde 10 maçın tamamını kazanan Mancini yönetimindeki İtalya, ülke tarihine geçti. 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamayarak yaşadığı hayal kırıklığının ardından elemelerde "küllerinden yeniden doğan İtalya finallerin de iddialı takımlardan biri olacağını gösterdi. Müzesinde 4 Dünya Kupası (1934,1938,1982, 2006) bulunan İtalya, bir kez Avrupa Şampiyonu (1968) oldu.



GALLER AZ ATIYOR AMA AZ GOL YİYOR

Ryan Giggs yönetimindeki Galler; EURO 2020 elemelerinde E Grubu'nda mücadele etti. 17 puanlı lider Hırvatistan'ın ardından 14 puanla ikinci oldu. Oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 bereberlik ve mağlubiyet aldı. 10 gol atan Galler kalesinde ise 6 gol gördü. Grupta oynanan son maçta sahasında Macaristan'ı 2-0'lık skorla deviren Galler, EURO 2020'ye katılma hakkı gösteren 20. takım olmuştu. Real Madrid'de forma giyen Gareth Bale ve Juventus'a Arsenal'den transfer olan Ramsey, Galler'in şampiyonadaki en önemli kozları olacak.



İSVİÇRE PETKOVİC İLE BİR KEZ YENİLDİ

İsviçre, EURO 2020 Elemeleri'nde D Grubu'nda yer aldı ve 17 puanla lider olarak çıktı. Danimarka, İrlanda, Gürcistan ve Cebelitarık ile aynı grupta yer alan İsviçre, elemelerde 19 gol attı. Samsunspor'u bir dönem çalıştıran Vladimir Petkovic yönetimindeki İsviçre; 8 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi aldı. A Milli Takım daha önce İsviçre ile 15 kez karşılaşırken 8 kez galip geldi 3 kez berabere kaldı 4 kez yenildi. Granit Xhaka. Breel Embolo, Seferovic, Manuel Akanji, Nico Elvedi ve Denis Zakaria öne çıkan oyuncular.



