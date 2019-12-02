Akigo’ya çelme

Gimbert’in golüyle geriye düşen yeşil-siyahlı ekip, Uğur Arslan’la eşitliği yakaladı. Ergin’in golüyle ilk yarıyı önde kapatan Akhisar, Emircan’ın penaltıdan attığı gole engel olamadı, gurbette 2 puan bıraktı
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Akhisarspor, Ümraniyespor önünde kısmet tepti, 2 puan bıraktı: 2-2. 8. dakikada sağdan Burhan'ın ortasında Tarık'ın dokunduğu top direğin içine çarparak oyun alanına geri döndü. 10'da Serkan'ın sert şutunu kaleci Gökhan yumrukladı, Gimbert gelişine harika vurdu: 1-0. 14'te Erhan'ın serbest atışında Cocalic'in dokunduğu top yan direkten döndü, boştaki topu Uğur Arslan tamamladı: 1-1. 45'te Tolga'nın ortasına Ergin kafayı çaktı, Akhisar devreyi 2-1 önde tamamladı. 66'da Erhan'ın eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emircan skora denge getirdi: 2-2. 84'te Çekdar çalımlarla ceza alanına pasına Erhan kötü vurdu. 90+3'te Çekdar'ın ortasına Cocalic kafayı curdu, kaleci Burak çataldan kornere çeldi, maç 2-2 bitti.
KENAN MOLLA
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